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السبت 04 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الإسكندرية يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد ببطريركية الأقباط الأرثوذكس

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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قدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال زيارته بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية صباح اليوم، وكان في استقباله نيافة الحبر الجليل الأنبا بافلي أسقف قطاع المنتزه، نيافة الحبر الجليل الأنبا إيلاريون أسقف قطاع غرب، نيافة الحبر الجليل الأنبا هيرمينا أسقف قطاع شرق، والقمص إبرآم إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية.

وخلال كلمته أعرب الشريف عن سعادته للاحتفال مع الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد؛ لافتًا إلى أن هناك العديد من الروابط والمشاعر الطيبة التي تجمع كافة أبناء الشعب المصري.  

مشيدًا بما تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة، مؤكدًا أن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز.

واختتم كلمته بتوجيه التهنئة لجميع قيادات وشعب الكنيسة الأرثوذكسية.

ومن جانبه وجه الأنبا بافلي أسقف كنائس قطاع المنتزه بالإسكندرية، الشكر لمحافظ الإسكندرية وجميع القيادات السكندرية لحرصهم على تقديم التهنئة من أجل ترسيخ معاني المواطنة، فجميعنا نتكاتف من أجل بناء الوطن.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية واللواء حازم بدر الدين نيابة عن قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية
ووفد من مديرية أوقاف الإسكندرية والتعليم، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

 

أقباط الإرثوذكس التهنئة للإخوة الأقباط الدكتور عبد العزيز قنصوه القمص أبرآم إميل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المنطقة الشمالية العسكرية بمناسبة عيد القيامة تهنئة للأخوة الأقباط