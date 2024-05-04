ads
السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

وزير الدفاع الروسي يعلن تقدم قواته وسيطرتها على مناطق جديدة في أوكرانيا

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن القوات الروسية واصلت تقدمها في المناطق الأوكرانية، مخترقة منظومة الدفاع الأوكرانية على طول خط المواجهة القتالي بأكمله. 

وأفاد شويغو بأن الضغط المستمر من الوحدات الروسية أجبر القوات الأوكرانية على التراجع والتخلي عن مواقعها الدفاعية.

وأضاف شويغو أن القوات الروسية تمكنت منذ بداية العام من فرض سيطرتها على مساحة تقدر بـ547 كيلومترًا مربعًا من الأراضي في الأقاليم الجديدة. كما نجحت في تحرير بلدات نوفوباخموتوفكا، وسيميونوفكا، وبيرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الأسبوعين الماضيين.

وتطرق شويغو إلى الخسائر الأوكرانية، مشيرًا إلى ارتفاع الخسائر اليومية في شهر أبريل، حيث بلغت ألف عسكري يوميًا، فيما تجاوزت الخسائر الكلية منذ بداية العام 111 ألف عسكري و21 ألف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية. وأشار إلى أن هذه الأرقام تأتي في ظل الضغوطات الأمريكية لردع الهجوم الروسي بأي ثمن.

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو القوات الأوكرانية الخسائر الأوكرانية