أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن القوات الروسية واصلت تقدمها في المناطق الأوكرانية، مخترقة منظومة الدفاع الأوكرانية على طول خط المواجهة القتالي بأكمله.

وأفاد شويغو بأن الضغط المستمر من الوحدات الروسية أجبر القوات الأوكرانية على التراجع والتخلي عن مواقعها الدفاعية.

وأضاف شويغو أن القوات الروسية تمكنت منذ بداية العام من فرض سيطرتها على مساحة تقدر بـ547 كيلومترًا مربعًا من الأراضي في الأقاليم الجديدة. كما نجحت في تحرير بلدات نوفوباخموتوفكا، وسيميونوفكا، وبيرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الأسبوعين الماضيين.

وتطرق شويغو إلى الخسائر الأوكرانية، مشيرًا إلى ارتفاع الخسائر اليومية في شهر أبريل، حيث بلغت ألف عسكري يوميًا، فيما تجاوزت الخسائر الكلية منذ بداية العام 111 ألف عسكري و21 ألف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية. وأشار إلى أن هذه الأرقام تأتي في ظل الضغوطات الأمريكية لردع الهجوم الروسي بأي ثمن.