ads
السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط قائدي سيارتين قاما بأداء حركات استعراضية وإشعال ألعاب نارية بالقاهرة

أحد المتهمين
أحد المتهمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم السبت ، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام قائدي سيارتين بأداء حركات استعراضية وإشعال ألعاب نارية بالقاهرة  وضبط مرتكبي الواقعة.


جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " تضمن قيام قائدى سيارتين ملاكي بأداء حركات إستعراضية وإشعال ألعاب نارية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارتين وقائديها وتبين إنتهاء رخصة تسيير السيارتين وإنتهاء رخصة قيادة أحدهما وعدم حمل الآخر رخصة قيادة .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديها . 

Screenshot_2024-05-18-13-16-20-01_a1b1bbe5f63d5b96c1a0f87c197ebfae
Screenshot_2024-05-18-13-16-20-01_a1b1bbe5f63d5b96c1a0f87c197ebfae
فيديو فيس بوك بالقاهرة حركات إستعراضية