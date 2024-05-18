ضبط قائدي سيارتين قاما بأداء حركات استعراضية وإشعال ألعاب نارية بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم السبت ، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام قائدي سيارتين بأداء حركات استعراضية وإشعال ألعاب نارية بالقاهرة وضبط مرتكبي الواقعة.



جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " تضمن قيام قائدى سيارتين ملاكي بأداء حركات إستعراضية وإشعال ألعاب نارية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارتين وقائديها وتبين إنتهاء رخصة تسيير السيارتين وإنتهاء رخصة قيادة أحدهما وعدم حمل الآخر رخصة قيادة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديها .