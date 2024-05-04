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السبت 04 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نهائي كأس قطر.. حمدي فتحي يقود الوكرة أمام الريان

حمدي فتحي لاعب الوكرة
حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري
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أعلن علي المري، المدير الفني لفريق الوكرة، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الريان، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم السبت في نهائي بطولة كأس قطر.

يحتضن ملعب استاد عبدالله بن خليفة (معقل نادي الدحيل)، المباراة النهائية من كأس قطر بين الوكرة والريان، التي تنطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد حمدي فتحي في التشكيل الأساسي لفريقه أمام الريان، ليقود خط الوسط في المواجهة الحاسمة، التي قد تهدي لاعب المنتخب الوطني أول بطولة له مع الوكرة.

وأسهم حمدي فتحي في تأهل الوكرة إلى النهائي على حساب السد بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس قطر.

وتأهل الريان للمباراة النهائية من البطولة على حساب الغرافة، بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف.

تشكيل الوكرة لمواجهة الريان 

تشكيل الوكرة
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