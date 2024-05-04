السفير الفلسطينى بتونس: وطننا عنوان الحق والصمود فى العالم

قال هائل الفهوم، السفير الفلسطيني في تونس، إن الصراع بين إسرائيل وفلسطين، ليس صراعًا ثنائيًا، و"صمود الشعب الفلسطيني ليس دفاعًا عن حقوقنا فقط، ولكن دفاعًا عن الإنسانية في العالم".

وأضاف "الفهوم"، خلال لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية": ما نراه الآن فصل من فصول تراكمية لا إنسانية، ورثت على فلسطين، لأكثر من 10 عقود.

ونوه بأن “الشعب الفلسطيني، واجه هذا الصراع بدون أي مساعدة من أحد، وأكبر دليل أننا مازلنا صامدين بأرضنا، والحقائق بدأت تتكشف بالعالم”.

وأشار إلى أن الأزمة الحالية بينت الكثير من نوايا الشعوب والمجتمع الدولي.

وتابع: فلسطين، هي عنوان الحق والصمود، وعلى الرغم من كل المحاولات الإعلامية التي تحاول طمس الحق الفلسطيني، لكننا ما زلنا صامدين في وجه هذه الادعاءت.