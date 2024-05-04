الرئيس الصيني يهنئ منظمة التعاون الإسلامي بافتتاح قمتها الـ 15 في جامبيا

بعث الرئيس الصيني،شي جين بينج، اليوم السبت برسالة تهنئة لمنظمة التعاون الإسلامي بمناسبة افتتاح قمتها الـ 15 بمدينة بانجول عاصمة جامبيا.

وقال الرئيس الصيني - حسبما ذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولي "سي جي تي إن" - إن المنظمة تعد رمز وحدة واستقلال الدول الإسلامية، وقدمت مساهمات مهمة لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية وكذلك حماية العدالة الدولية.

وأضاف أن الصين والدول الإسلامية أصدقاء وشركاء،لافتا إلى أن بلاده دعمت الدول الإسلامية بشأن القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية،وحققت نتائج مثمرة في التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد استعداد بلاده مواصلة العمل مع الدول الإسلامية بهدف استمرار الصداقة،وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة،وتوسيع التبادلات بين الحضارات، والتنفيذ المشترك لمبادرة الأمن العالمي، وتقديم مساهمات أكبر في التنمية العالمية.