500 طالب ينتظمون في الدراسة داخل معامل المهارات بجامعة الاسماعيليه الأهلية

انتظمت جامعة الإسماعيليه الأهلية في الدراسة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب كلية الطب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وجاء ذلك ضمن تصريحات الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس،والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

ومن جانبه أشار الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن اليوم الأول والثاني للدراسة شهد انتظام 250 طالب وطالبة بالفصول الدراسية لمناقشة المشاكل التعليمية، وتعلم مهارة حل المشكلات، كما انتظمت المحاضرات النظرية في المدرجات.

وبالتوازي مع ذلك - أشارت الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية إلى أن معمل المهارات شهد انتظام 250 طالب وطالبة بجامعه قناة السويس لتعلم المهارت الطبية، إلى جانب التوجه إلى الوحدات الصحية مثل الرحمة والشهداء والسبع بنات، والعرايشية، للتفاعل مع الطلبة والتواصل مع المرضى تحت إشراف أطباء طب الأسرة وطب المجتمع.

ويُذكر أن سير العملية التعليمية داخل كلية الطب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية يتم بإشراف الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب جامعة قناة السويس، وبإشراف تنفيذي الدكتورة رانيا مصطفى وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان كُليب منسق برنامج الطب بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.