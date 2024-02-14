محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بالمحافظة

شهد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، افتتاح معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بالمحافظة، بمركز شباب الشيخ زايد "مركز التنمية الشبابية" بجوار حديقة الشيخ زايد بنطاق حي ثالث الإسماعيلية.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، المهندس أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



وخلال الافتتاح أكد محافظ الإسماعيلية، أن تبكير موعد افتتاح معرض "أهلا رمضان"، ليبدأ من فبراير الجاري، يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ وذلك بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة من خلال معارض "أهلًا رمضان".



وتفقد "بشارة" ومرافقوه المعرض للتأكد من توافر مختلف المواد الغذائية والسلع الأساسية، التي تهم المواطن، وكذلك التأكد من بيعها بأسعار مناسبة، وعلى جودة المنتجات المعروضة، مع استمرار توافرها بالمعرض، بالتعاون مع مديرية التموين والطب البيطري ومباحث التموين، لافتًا أن المعرض سيستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

ويضم المعرض جميع السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن والأسماك وياميش رمضان، بأسعار مخفضة أقل من مثيلتها بالأسواق، بالإضافة إلى منتجات متنوعة من مشغولات يدوية وأدوات منزلية وغيرها.

ووجَّه "بشارة" مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بضرورة مراقبة المعرض بشكل دائم، للتأكد من توافر كافة المنتجات بجودة متميزة وبأسعار مخفضة على مدار مدة إقامة المعرض.

وعلى هامش الافتتاح، التقى محافظ الإسماعيلية بعدد من المواطنين، وحرص على الاستماع لهم للتعرف على احتياجاتهم وطلباتهم، ومناقشة عدد من القضايا العامة معهم.