نشاط كبير لمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية للحفاظ على الثروة الحيوانية

كثفت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، من نشاطها للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها؛ وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

وأوضح الدكتور حامد موسى الأقنص مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أنه في مجال الصحة العامة والمجازر، تم الرقابة على مذبوحات اللحوم بعدد ٢٠٩٠ رأس ماشية، ومذبوحات الدواجن بإجمالي عدد ١٩٢٤٩٥٢ طائر.

وفيما يخص التفتيش على اللحوم، تم ضبط ۱۱.٣ كجم دواجن، ٢٨ كجم لحوم مصنعة بمحاضر لحوم صالحة، كما تم ضبط ۱۳۱۲۰ كجم لحوم مصنعة بمحاضر لحوم غير صالحة، كما تم ضبط ٨٤.٥ كجم بتلو، ١٤.٥ كجم أغنام وماعز، ٥٠ كجم دواجن، ٢٣.٥٠ كجم أسماك، ٣٢.٥ كجم كبدة، ٤٣ كجم لحوم مصنعة بمحاضر سحب عينات.

وفيما يخص حالات سلخ الجلود لمذبوحات المجازر، بلغ إجمالي عدد حالات سلخ الجلود ٢٠٩٠.

وفي مجال الوقاية، تم تحصين عدد ٢٧٦ رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين عدد ١٢٨٨٧ رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، كذلك تحصين عدد ٢٨٠٤٤ رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، وتحصين عدد ١٨٦٩١ رأس ماشية ضد مرض التسمم الدموي، علاوة على تحصين عدد ٥٠ رأس أغنام ضد مرض جدري الأغنام، وتحصين ٢٥ رأس أغنام ضد مرض طاعون المجترات، تم ٥٠٠٠ طائر ضد مرض انفلونزا الطيور.

وفي مجال متابعة المزارع والأسواق، تم المرور على عدد ٢١ حظيرة ماشية، ومعاينة عدد ٩ مزارع ماشية لاستخراج ترخيص تشغيل لها.

وفيما يخص مزارع الثروة الداجنة، كما تم المرور على ١٤ مزرعة دواجن، كما تم معاينة ١ مزرعة دواجن لاستخراج ترخيص تشغيل لها، وبلغت عدد المزارع التي تم سحب عينات ماقبل البيع منها ٧ مزرعة.

وفي مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة تم سحب عينات لعدد ٣٢٢ رأس ماشية ضد مرض البروسيلا ولا يوجد حالات إيجابية، وتحصين ٦٠٠ رأس ماشية ضد مرض البروسيلا، أيضًا تم تحصين ٢٥ من الكلاب.

وفي مجال الرعاية من خلال الوحدات البيطرية، تم علاج عدد ١٣٣٩٣ حالة باطنة، ٣٠ حالة جراحية، ٨٤٥ حالة جلدية، ٤٥ حالة بروتوزوا الدم، ٨٨٨٦ حالة طفيليات داخلية، كما تم رش ١٣٠٠٠ حيوان وتجريع ٣٢٠٠ حيوان.

فيما يخص العيادة البيطرية للحيوانات الأليفة، تم علاج عدد ٤٤ حالات باطنة، ٤ حالات جراحة، ٤٣ حالة طفيليات داخلية، ٤٦ حالة جلدية، كما تم عمل سونار لعدد ٣١ حالات وتم علاج عدد ٦٦ حالة تحصينات، كما تم علاج ١٢ حالة أخرى.

وفي مجال التناسليات، تم تشخيص وفحص حمل عدد ١٨حالات، وعلاج عدد ٢٨ حالة أمراض عقم، كما تم علاج ١ حالات أمراض الضرع، وبلغت عدد حالات السونار ٢٤٨، وعدد حالات المسح التناسلية ٧٩، كما تم علاج ٥ حالات أمراض ولادة ومضاعفاتها.

أما مجال التلقيح الصناعي كان إجمالي عدد التلقيحات ٣٥٦ من الأبقار، وعدد ٩٩ من إجمالي التلقيحات للجاموس.

وفي مجال الإرشاد البيطري، تم عقد عدد ٤٧ ندوة إرشادية في مراكز المحافظة والقرى التابعة لها.

وفي مجال الترقيم والتسجيل البيطري، تم ترقيم عدد ٢٨٧ من الأبقار والجاموس وعدد ١٩٤ من الأغنام والماعز.

كما تم تسجيل عدد ٤٨١ رأس ماشية و تسجيل عدد ٢٠ حيوانات فصيلة خيلية، وتسجيل عدد ١٧٣ حيوانات أليفة، واستخراج عدد ١٨٤٨ بطاقة بدل فاقد، واستخراج عدد ٤٨١ بطاقة تعريفية.

وفي مجال التأمين على الماشية، تم التأمين على عدد ٢٠٠ حيوان، وإجمالي التعويضات المنصرفة ١ حالات مرفوعة للصندوق.

وفيما يخص التفتيش على العيادات ومعارض الأدوية، تم المرور على عدد ١٢ عيادة بيطرية.