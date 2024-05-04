موقف تريزيجيه.. تشكيل طرابزون لمواجهة سامسون سبور في الدوري التركي

أعلن عبدالله أفجي، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سامسون سبور، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري التركي.

يحل فريق طرابزون سبور، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره بملعب سامسون الجديد 19 مايو، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويبدأ تريزيجيه أساسيًا في تشكيل طرابزون سبور، لأول مرة عقب عودته من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وشارك تربزيجيه بديلًا وفي مباراة الجولة الماضية أمام غازي عنتاب، التي فاز بها فريقه برباعية مقابل هدفين.

وسجل محمود حسن تريزيجيه 10 أهداف وصنع 5 آخرين في 23 مباراة، خاضها مع طرابزون سبور هذا الموسم.

ويحتل طرابزون سبور المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 58 نقطة، بينما يأتي سامسون سبور في المركز الرابع عشر وفي رصيده 39 نقطة.

تشكيل طرابزون سبور لمواجهة سامسون سبور