بدون تريزيجيه.. طرابزون سبور ينتصر على فاتح قرة جمرك بشق الأنفس

فاز فريق طرابزون سبور، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، اليوم الأربعاء، على نظيره فاتح قرة جمرك بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بابارا بارك، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس تركيا.

وغاب تريزيجيه عن مباراة طرابزون سبور وفاتح قرة جمرك؛ بسبب الإصابة في أوتار الركبة اليسرى وفقًا لما أكده طبيب النادي في وقت سابق.

تقدم رفاق تريزيجيه بهدف في الدقيقة 15 عن طريق إيدين فيسكا، ثم أدرك ريان منذر التعادل للضيوف في الدقيقة 22.

ووضع ستيفانو دينزفيل طرابزون سبور في المقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 41، قبل أن يحصل زميله إنيس ديستان على البطاقة الحمراء في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

وبالرغم من النقص العددي لدى طرابزون سبور، إلا أن الفريق نجح في تسجيل الهدف الثالث بواسطة تاشاركيس فونتاس في الدقيقة 49، واستمرت هذه النتيجة طويلًا حتى قلص فلافيو باوليتي الفارق بهدف في الدقيقة 80 من زمن اللقاء.

وبذلك، انتصر طرابزون سبور على فاتح قرة جمرك بشق الأنفس في غياب محمود حسن تريزيجيه، الذي قد يعود في المباراة المقبلة في الدوري التركي.