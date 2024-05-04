ليفربول يجهز خطة بديلة لرحيل صلاح

مع تزايد الشكوك حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح في ليفربول، يكثف النادي الإنجليزي جهوده للبحث عن بديل مناسب في حال رحيل الفرعون عن صفوف الريدز.

ووفقا لشبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، فإن ليفربول يتجه للتعاقد مع الشاب الإسباني تاكيفوسا كوبو لاعب ريال سوسيداد في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويعد كوبو (21 عاما) أحد أبرز المواهب الشابة في الدوري الإسباني، حيث قدم أداء ملفتا مع ريال سوسيداد في الموسم الماضي، ما جذب انتباه عدة أندية كبيرة في أوروبا.



شارك كوبو في 38 مباراة مع ريال سوسيداد في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وتأتي رغبة ليفربول في التعاقد مع كوبو كبديل محتمل في حال رحيل محمد صلاح، الذي ينتهي عقده مع "الريدز" في صيف عام 2025، ولم يتوصل لاتفاق مع إدارة النادي حتى الآن بشأن تمديده.

وسواء بقي صلاح مع ليفربول أو رحل، فإن النادي يدرك حاجته لتعزيز خط الهجوم بلاعبين شباب وواعدين مثل كوبو، لضمان المستقبل على المدى الطويل.

ويتوقع أن يواجه ليفربول منافسة قوية من أندية أخرى على الظفر بخدمات كوبو، خاصة في حال استمرار تألقه وتقديمه لمستويات مقنعة في الموسم المقبل.