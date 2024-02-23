البابا تواضروس الثاني يستقبل قيادات كشفية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة الدكتور خالد عيسوي رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات والدكتور مصطفى مجدي معاون وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، والقائد ماهر ساحلية، رئيس الرابطة الدولية لكشافة المسيحيين الأرثوذكس (ديسموس) والدكتورة سارة مجدي من المفوضة الدولية للمرشدات والدكتور أنطوان داود ممثل الاتحاد المصري في الرابطة الدولية لكشافة المسيحيين الأرثوذكس.

تم خلال اللقاء مناقشة موضوع استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي والمقرر عقده في شهر أغسطس من العام الجاري. وأعرب الوفد الكشفي عن شكره لقداسة البابا على مباركته على الانضمام للرابطة الدولية لكشافة المسيحيين الأرثوذكس.

وعرض الوفد على قداسة البابا أهداف الرابطة والدول الأعضاء في الرابطة، كما تمت دعوة قداسته لافتتاح مؤتمر الرابطة الذي سيعقد علي هامش المؤتمر العالمي في القاهرة، وأبدى موافقته معربًا عن تقديره للدور الذى تقوم به الكشافة في بناء شخصية الشباب وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، وجعل شخصياتهم قادرة على التغيير للأفضل.

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