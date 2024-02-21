بايرن ميونيخ بدأ التحدث مع بديل توخيل

كشفت بعض التقارير الألمانية، أن نادى بايرن ميونيخ الألمانى بدء فى البحث عن بديل توماس توخيل الذى سيرحل فى نهاية الموسم الجارى، بعد سوء النتائج التى شهدها الفريق فى الفترة الأخيرة.

وكان نادى بايرن ميونخ الألمانى، قد أعلن اليوم الأربعاء، رسميًا رحيل توماس توخيل المدير الفنى للفريق، بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد النتائج المخيبة للآمال فى الفترة الأخيرة.

وذكرت شبكة "سكاى"، أن إدارة بايرن ميونيخ قد تواصلت بالفعل مع ممثلي الأسبانى تشابي ألونسو، المدير الفنى لفريق بايرن ليرفركوزن.

وأكد التقرير أن الإسباني يركز الآن بشكل كامل مع ليفركوزن، بعد أن قاده لاحتلال صدارة ترتيب الدورى الألمانى بفارق 8 نقاط عن بايرن ميونيخ أقرب المنافسين له.

وأشار التقرير أن بايرن ميونيخ يمتلك فرص جيدة إلى جيدة جدًا للتعاقد مع ألونسو في الصيف المقبل.

وكانت بعض التقارير قد أشارت فى الفترة الماضية أن إدارة ليفربول الإنجليزى، مهتمه أيضًا بضم تشابى ألونسو على رأس القائمة الفنية للريدز، بعدما أعلن يورجن كلوب المدير الفنى للفريق الرحيل فى نهاية الموسم.