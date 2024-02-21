الشباب والرياضة بالقليوبية تفتتح الملتقى الرياضي لطلاب المدارس

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية فعاليات النسخة الثانية من الملتقي الرياضي لطلاب المدارس بكليات التربية الرياضية ومراكز الشباب تحت شعار «شخصية الطالب الرياضي» على ملاعب جامعة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الأستاذ الدكتور اسامة صلاح عميد كلية تربية رياضية بجامعة بنها، الاستاذة سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الدكتور مؤمن عبدالرحيم مدير ادارة الكليات المتخصصة بالادارة العامة للانشطة الطلابية بوزارة الشباب والرياضة.

سيجرى تنظيم المهرجان من خلال وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 21 - 22 فبراير الجاري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ويتم التنفيذ من خلال التعاون بين الادارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسه الدكتور عمرو الحداد.

تضمنت فعاليات الملتقى الرياضي لتدريب الطلاب لمدة يومين على عدد من المهارات الأساسية للألعاب الرياضية المختلفة مثل كرة قدم - كرة يد - ألعاب قوى - ألعاب ترويحية على ملاعب كلية تربية رياضية بمشاركة 400 طالب وطالبة من تلاميذ المدارس، بالإضافة إلى 100 طالب وطالبة من طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة بنها.

وعلى هامش اللقاء كرم الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الدكتور أسامة صلاح عميد كلية تربية رياضية جامعة بنها، وسماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية درع التميز لجهودهم المبذولة في إبراز الملتقى الرياضي في أفضل صورة.

جدير بالذكر أن الملتقى الرياضى لقاء مجمع لكافة الطلاب المشاركين ، لدمج تلاميذ المدارس مع طلاب الكليات، لتنشئة جيل رياضي متكامل بالإضافة الي المساهمة في تكوين شخصية الطالب وتميزه رياضياً، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واهتمام الدولة المصرية بمشاركة ابناء الشعب المصري بمختلف المحافظات في كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية، وفقاً لاستراتيجية بناء الإنسان ورؤية مصر 2030.

الملتقى

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