"تحويل القبلة" على مائدة مدارس جنوب سيناء.. صور

أقامت مدرسة الشهيد الرائد “عمرو شكري” الإعدادية بنات، التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، اليوم الأربعاء، محاضرة عن “ فضل شهر شعبان وتحويل القبلة”، ألقاها الشيخ مصطفى عبدالمعطي سيد أحمد، من علماء مديرية الأوقاف، تأتي المحاضرة فى اطار التعاون بين مديرية الأوقاف ومديرية التربية والتعليم.

استعرض الشيخ مصطفى عبدالمعطي، الدروس والعبر لحادثة تحويل القبلة، التي ينبغي الوقوف معها والاستفادة منها، ومنها: بيان عظيم مكانة النبي -صلى الله عليه وسلم- عند الله، وأنه على قدر الهمة في الدين يكون المدد من رب العالمين، وإثبات نبوة النبي- صلى الله عليه وسلم-، ونتعلم من الصحابة كمال التسليم والانقياد لأوامر الله، وأيضًا مكانة الأمة الإسلامية وفضلهاوغيرها من الدروس.

وفي سياق آخرتابع عماد حامد، موجه مادة العلوم بالإدارة التعليمية، مدرسة الشهيد الرائد “عمرو شكري” الإعدادية بنات؛ وذلك فى إطار المتابعة المستمرة من الناحية الفنية لمعلمي المدرسة

أكد حامد خلال المتابعة أهمية المنصات التعليمية الإلكترونية التى تقدمها وزارة التربية والتعليم مجانًا كبديل عن الكتب الخارجية.

يشار إلى أنه مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي على موقعها الالكتروني

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم بضرورة توفير جميع مصادر التعلم التى تساعد الطلاب في كفاءة عملية التعليم والتعلم وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على موقعها الالكترونى المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى، وذلك عبر الرابط التالي:

‏https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning

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