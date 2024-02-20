بدء فعاليات أسبوع الحوكمة بالقطاع الصحي بشمال سيناء

انطلقت فعاليات أسبوع الحوكمة بديوان مديرية الصحة بشمال سيناء تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكانوتكليفات الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء والذى يعقد خلال الفترة حتى 22 فبراير الجاري، وذلك لتعزيز ثقافة الحوكمة بين العاملين بالمديرية وجميع المنشآت الصحية التابعة لها.

وأكدت الدكتوره هبه العكاوي مدير المراجعة الداخلية و الحوكمة انه تم عقد جلسات تعريفية حول المفاهيم الأساسية للحوكمة بديوان المديرية اليوم بحضور الدكتور حاسم حمدي مدير اداره التثقيف الصحي والاعلام ود احمد عبد الفتاح مدير الطب العلاجي و د اسامه سالم مدير الطب الوقائي و السادة مديري الإدارات الفنية بالمديرية والعاملين بها من جميع الاقسام .

وأوضحت بالمحاضرة اهم المفاهيم الأساسية للحوكمة في تعريف العاملين بديوان المديرية على التوازي مع خطة الوزارة لتعريف العاملين بديوان عام وزارة الصحة والسكان .

جاء ذلك في إطار خطة الدولة 2030، لتفعيل الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الصحة والسكان وتعزيز دور التقسيم التنظيمي والمراجعة الداخلية والحوكمة التي تعتبر أداة أساسية في المؤسسات الحكومية لترسيخ .وجهود الحكومة في تعزيز الحوكمة بالجهاز الإداري للدولة.

و أكد الدكتور احمد عبد الرحمن مسؤل الحوكمه والمراجعه الداخليه أن وزارة الصحة والسكان قد أتاحت لأعضائها التسجيل الإلكتروني لطلب حضور الجلسات بشكل اختياري من خلال استبيانًا رقميًا يستطيع العاملون المشاركة به من خلال الهاتف الشخصي بالدخول مباشرة على الرابط الإلكتروني للإستبيان أو من خلال مسح رمز الإستجابة السريع الـ QR CODE، تخطي المشاركون به 20 الف مشارك تنوعوا بين "أطباء بشريين، وأسنان، وصيادلة، وعلاج طبيعي، وممرضين وفنيين صحيين بالإضافة إلى الفئات الإدارية"، مما يدل على وعي العاملين بالوزارة بأهمية فهم الحوكمة وتطبيقاتها في القطاع الحكومي.