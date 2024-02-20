حملات أمنية موسعة تستهدف 4 محافظات

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط – أسيوط - الإسكندرية) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (10,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4 كيلو جرام لمخدر البانجو -4 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (4 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية).

ضبط 6 قطع سلاح نارى (طبنجة - 5 فرد محلى وعدد من الطلقات).

تنفيذ (849) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو - 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين - بندقية خرطوش - فرد محلى وعدد من الطلقات).. بحوزة (4 متهمين "لهم معلومات جنائية").

مديرية أمن أسيوط

ضبط (47) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (12 بندقية آلية – 18 بندقية خرطوش – 2 طبنجة - 41 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (47 متهم لـ 37 منهم معلومات جنائية")

ضبط (19) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (6,185 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3,520 كيلو جرام لمخدر الشابو – كمية لمخدر الأفيون - 4,480 كيلو جرام لمخدر الهيروين - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (23 متهم لـ 16 منهم معلومات جنائية).

تنفيذ عدد (988) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( كمية لمخدرى "الحشيش، الآيس")..بحوزة (3 متهمين).

ضبط (2) قضية سلاح نارى..ضُبط خلالهم ( طبنجة – فرد محلى وطلقتين خرطوش).. بحوزة (متهمان).

ضبط (6) قضايا أسلحة بيضاء..ضُبط خلالهم (6 أسلحة بيضاء ).. بحوزة (6متهمين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.