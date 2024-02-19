ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المواد المخدرة فى الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية بمحافظة الدقهلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص بينهم عنصر صادر ضده أحكام قضائية بالسجن لمدة 20 عاما وذلك حال قيامهم بتكوين بؤرة إجرامية بنطاق المركز للإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم أسلحة نارية وخرطوش، ومواد مخدرة بكميات كبيرة.

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية باختباء تشكيل عصابي يضم هارب من أحكام جنائية يمارسون تجارتهم الغير مشروعة فى المواد المخدرة نطاق دائرة المركز.

كلف مدير المباحث بتشكيل مأمورية من ضباط فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية، ووحدة مباحث مركز شرطة المطرية بقيادة الرائد معاذ جمال، رئيس المباحث، ومعاونيه النقباء عبد الرحمن ذكي، وأحمد المعداوي، ومداهمة البؤرة الإجرامية.

وتمكنت القوات من ضبط كلا من:" عوض م"، وشهرته بطاطا، و"هراس.م"، وشهرته هراس الصغير، و"عصام المنزلاوي"، و"سيد شبارة"، مقيم بمركز دكرنس هارب من أحكام جنائية بلغت مدتها 20 عاما، في قضية شروع في قتل وآخرين سرقة بالإكراه، وبحوزتهم بندقية آلية وعدد 15 طلقة وبندقية خرطوش اجنبية الصنع، و4 طلقات من ذات العيار.

وعثرت الحملة بحوزة المتهمين على 10 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، و كيلو ونصف من مخدر الحشيش، و 66 كيس هيدرو وميزان حساس ومقص ومبالغ مالية وهواتف محمولة.

بمواجهتهم أقروا واعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والطلقات للدفاع عن تجارتهم والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.