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الإثنين 19 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مشاجرة تنتهي بإصابة 17 شخصا بحالة اختناق فى الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تسببت مشاجرة داخل محل لبيع المنظفات بقرية بشلا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية فى إصابة 17 شخصا من أبناء القرية بحالة إختناق على إثر سقوط برميل منظفات على بعض المنظفات الأخرى وحدوث تفاعل كيميائي تسبب فى انبعاث رائحة سامة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، من مستشفى ميت غمر العام، بوصول 17 شخصا وجميعهم مقيمون قرية بشلا دائرة المركز مصابين بحالة إختناق.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر بقيادة المقدم رامي أبوشتيه، رئيس المباحث وبالفحص  تبين حدوث مشادة كلامية  صاحب محل منظفات،ووسيدة وشقيقها وجميعهم مقيمون بذات القرية لوجود خلافات بينهم بسبب المصاهرة كون نجل الثانية متزوج من نجلة الأول وسقوط برميل منظفا على بعض المنظفات الأخرى المتواجدة بالمحل مما ادى الى انبعاث رائحة أدت الى حدوث إصابة المذكورين - كونهم جيران العقار المتواجد به المحل خاصة الطرف الأول.

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتلقى المصابين العلاج بمستشفى ميت غمر العام.

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