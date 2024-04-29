"العمل" تنظم ندوات توعوية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بفنادق الأقصر

نظمت مديرية العمل بمحافظة الأقصر ندوات توعوية للعاملين بالقطاع الخاص ، فى إطار مبادرة "سلامتك تهمنا".

ونظم مكتب السلامة والصحة المهنية بالأقصر ندوة بالفندق العائم سونستا مون جوديس بحضور عدد 15 عامل من العاملين بالفندق، وفندق شتيجنبرجر نايل بالاس لعدد 26 عامل من العاملين بالفندق ، وتضمنت موضوعات الندوات: الحرائق وطرق مكافحتها وكيفية استخدام طفايات الحريق ، وتعريف الحريق وأسبابه وكيفية الحد من أسبابه وكيفية التعامل معه عند حدوثه ، وكذلك مهمات الوقاية الشخصية للعامل لحمايته بقدر المستطاع ، وكيفية عمل خطة الطوارئ والإخلاء لإخلاء العمال من المكان أثناء الحريق لضمان سير العملية الإنتاجية والخدمية ، وتقليل الحوادث والإصابات ، وأيضا ضرورة التحقيق في الحوادث للتعرف علي أسباب الحوادث ووضع إجراءات لمنع وقوعها مرة أخرى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر ، أن تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت العاملة فى المحافظة لحماية العمال والمنشآت والمترددين من مخاطر بيئة العمل المختلفة وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تزيد من الإنتاجية وتشجع على الاستثمار ، وأكد مدير المديرية الحرص على تنظيم مثل تلك الندوات بصفة مستمر، محدداً الهدف من إقامة تلك الندوات بصفة مستمرة هو تحقيق لأحد أهم أهداف الوزارة وهى تأمين بيئة العمل وأيضا إيمانا بدورها فى توعية العمال وأصحاب المنشآت فى الحفاظ على جوهر عملية الإنتاج وهو العنصر البشرى وكذلك الحد من الخسائر المادية والبشرية نتيجة للمخاطر بأنواعها.

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