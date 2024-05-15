محافظ المنوفية يناقش الموقف النهائي ونسب تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المنتهى تنفيذها بمختلف القطاعات بقرى مركزى أشمون والشهداء ، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، ووكيل وزارة الصحة، ورؤساء الوحدات المحلية لمركزى أشمون والشهداء، وعدد من ممثلي الرى والطرق والغاز ، ومدير عام الإدارة الإستراتيجية بالديوان العام.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف النهائي ونسب تنفيذ عدد من المنشآت للوقوف على معوقات التسليم والعمل على تذليلها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، كما تطرق الاجتماع عرض الموقف التنفيذى لأعمال الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بقطاع الطرق بقري المركزين .

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بإعداد بيان توضيحي للوحدات الصحية التي تم استلامها وتشغيلها ، منوهاً بضرورة تضافر الجهود والتنسيق الدائم والمستمر بين الجهات المعنية للانتهاء من تلافي كافة الملاحظات لجميع مشروعات المبادرة لضمان تسليمها وفق التوقيتات الزمنية المحددة ودخولها الخدمة .