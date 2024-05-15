بيرسي تاو في قائمة منتخب جنوب أفريقيا بتصفيات كأس العالم 2026

تواجد بيرسي تاو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضمن قائمة منتخب جنوب أفريقيا التي أعلنها هوجو بروس لخوض منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب جنوب إفريقيا لخوض مباراتي أمام منتخبي نيجيريا وزيمبابوي، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات إفريقيا، المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأرسل منتخب جنوب إفريقيا خطابا رسميا إلى النادي الأهلي لاستدعاء بيرسي تاو للانضمام إلى القائمة، بعد غيابه منذ خوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 الماضية.

ومن المنتظر أن ينضم بيرسي تاو لمنتخب جنوب أفريقيا عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي، حيث تقام مباراة الذهاب السبت المقبل بينما لقاء العودة يوم 25 مايو الجاري.