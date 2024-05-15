رئيس جامعة بني سويف يشهد احتفالية "حاضنات الفائقين" لتكريم الطلاب المتميزين دراسيا

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، احتفالية حاضنات الفائقين والتي تنظمها وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعي وتحت إشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية بالتعاون مع بنك ناصر لتكريم الخمس طلاب الأوائل المتفوقين دراسياً على مستوى عشرة كليات بالجامعة، حيث يحصل الطلاب المتفوقين على مكافأة مالية بصفة دورية كل شهر، وذلك بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب والأستاذة أمل عزوز وكيل مديرية التضامن والأستاذ كريم الزعيرى مدير بنك ناصر الاجتماعي.

من جانبه، أشاد رئيس الجامعة، بإسهامات وزارة التضامن الاجتماعي ومجهوداتها من خلال وحدة التضامن الاجتماعي داخل جامعة بني سويف، و بدورها الفعال في مساعدة أبناء الجامعة من الطلاب المتفوقين دراسياً ودعمهم مادِّيًا ومعنويًّا، تحفيزًا لهم على مواصلة تفوقهم الدراسي وخلق روح التنافس بين الطلاب.

تجدر الإشارة إلى قيام الأستاذة أمل عزوز بإهداء الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة درع الوزارة تقديراً لجهوده في دعم الوحدة داخل الجامعة والتعاون المشترك بين الجامعة والوزارة.