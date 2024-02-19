بالأسماء.. نقل 17 شخصًا لمستشفى ميت غمر بعد تعرضهم للاختناق بالدقهلية

حصلت البوابة نيوز" على أسماء 17 شخصا أصيبوا بحالة اختناق جراء وقوع مشاجرة داخل محل لبيع المنظفات بقرية بشلا مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وسقوط بعض البراميل الممتلئة بالمواد الكيميائية على بعضها ما تسبب فى انبعاث رائحة سامة و تعرضهم للاختناق.

واستقبلت مستشفى ميت غمر العام المصابين والذي جرى تلقيهم العلاج وتصرح لهم بالخروج لتحسن حالتهم الصحية وهم كلا من:"ماهر عبد الموجود أحمد حافظ، 55 عاما، فلاح، صاحب المحل، محمد سمير عبدالموجود، 28 عاما، سائق ، سمير عبد الموجود السيد حافظ، 55 عاما، بالمعاش، أحمد فتحي السيد، 13 عاما، طالب، أحمد ماهر عبدالموجود، 16 عاما، طالب.

ووصل المستشفى :"مصطفى أحمد الناغي، 13 عاما،طالب، محمد مصطفى صبحي، 16عاما، طالب، يوسف مصطفى يونس، 10 أعوام، طالب، هدى محمد فوزي الديب، 19 عاما، حاصلة على دبلوم تجارة، حبيبة ماهر عبدالموجود، 18 عاما، طالبة، ليلى عبداللطيف عبده، 57 عاما، ربة منزل، همت مصطفى البحراوي، 26 عاما، ربة منزل، أدم أحمد فؤاد أحمد عبدالله، 18 عاما، طالب".

كما وصل كلا من :"منار ماهر عبد الموجود حافظ، 17 عاما، طالبة، السيد السيد محمد الجاهل، 60عاما، عامل، كريم فتحي السيد، 16 عاما طالب، محمود أحمد فوزي، 12 عاما، طالب وجميعهم يقيمون قرية بشلا.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية،قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، من مستشفى ميت غمر العام، بوصول 17 شخص وجميعهم مقيمون قرية بشلا دائرة المركز مصابين بحالة اختناق.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر بقيادة المقدم رامي أبوشتيه، رئيس المباحث وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية صاحب محل منظفات،ووسيدة وشقيقها وجميعهم مقيمون بذات القرية لوجود خلافات بينهم بسبب المصاهرة كون نجل الثانية متزوج من نجلة الأول وسقوط برميل منظفا على بعض المنظفات الأخرى المتواجدة بالمحل مما ادى الى انبعاث رائحة أدت الى حدوث إصابة المذكورين - كونهم جيران العقار المتواجد به المحل خاصة الطرف الأول.