مجموعة "يلا" ومهرجان دبي للرياضات الرقمية يتعاونان لتحفيز تجربة الألعاب الإلكترونية

اعلنت مجموعة "يلا" المحدودة عن تعاونها مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في دعم النسخة الثالثة من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024. يأتي هذا التعاون في إطار تعزيز مسار الشركة الريادي في سوق الألعاب الرقمية.

تستضيف منصة يلا لودو بطولة "جيم باتل" التي تمزج بين التميز في الألعاب الإلكترونية والمناظر المستوحاة من معالم دبي الأيقونية. وتأتي هذه البطولة ضمن فعاليات مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى الاحتفاء بثقافة الألعاب الإلكترونية وتعزيز الابتكار في هذا المجال.

انطلقت بطولة "جيم باتل" عبر منصة لعبة يلا لودو في 19 أبريل واستمرت حتى 25 أبريل، حيث قدمت للاعبين فرصة مثيرة لاستعراض مهاراتهم والتنافس للفوز بجوائز مذهلة. وتضمنت البطولة عناصر تصميمية مستوحاة من معالم دبي الأيقونية، مما يخلق تجربة ألعاب مميزة تعكس روح وحيوية دبي.

أكد صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة يلا، أن هذا التعاون يعكس التزام المجموعة بدفع عجلة الابتكار وتقديم تجارب لعب لا مثيل لها.

من جانبه، أشاد أحمد الخواجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بالتعاون مع مجموعة يلا، مشيرًا إلى أهمية هذه الشراكة في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للألعاب والرياضات الرقمية. وأكد أن هذا التعاون يساهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز مزدهر لمجال الألعاب الرقمية على مستوى العالم.

يذكر أن مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يستمر حتى يوم 5 مايو، ويقدم لعشاق الألعاب فرصة فريدة للاستمتاع بتجربة غنية ومثيرة في عالم الألعاب.