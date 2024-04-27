برعاية هواوي العالمية.. الأقصر تشهد ختام بطولة «المسابقة الدولية للبرمجة (ICPC)

شهدت مدينة الأقصر اختتام فعاليات «المسابقة الدولية للبرمجة ICPC» في نسختيها السادسة والأربعين والسابعة والأربعين، والتي استضافتها مصر للمرة الأولى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرعاية ماسية لشركة هواوي العالمية، حيث استمرت الفعاليات على مدار ٥ أيام بمشاركة 263 فريقًا يمثلون أكثر من 50 دولة حول العالم.

تعد «المسابقة الدولية للبرمجة ICPC» أكبر مسابقة برمجة جامعية في العالم، والتي تضم أفضل فرق تم اختيارها من أكبر الجامعات من جميع أنحاء العالم ليتنافسوا على حل الخوارزميات الحاسوبية باستخدام مهارات برمجية سريعة، وقد حصد لقب النسخة 46 فريق من جامعة بكين الصينية، بينما فازت المدرسة العليا للاقتصاد بجامعة موسكو بلقب النسخة الـ47.

وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، حرصت هواوي على مواصلة رعايتها الماسية «المسابقة الدولية للبرمجة ICPC»، حيث نظمت مجموعة من الفعاليات لطلاب الجامعات، تشمل معسكرات تدريب ICPC، وتحديات للمهتمين بالبرمجة والخوارزميات، وبطولة ICPC النهائية، بالإضافة إلى Huawei Tech Talk، مما يعكس التزام الشركة بتطوير مهارات البرمجة وتوسيع قاعدة المواهب العالمية لتلبية متطلبات العصر الرقمي.

قال ليو شاو واي، رئيس معهد الأبحاث الأوروبي بشركة هواوي: «على مدى السنوات الماضية، حرصنا على الإنفاق في مشروعات البحث والتطوير سنوياً بما يقرب من 3 مليارات دولار، بما في ذلك دعم توسيع نطاق المسابقات الدولية، ونرحب باستمرار بانضمام أفضل المواهب العالمية إلينا لمواجهة تحديات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات معًا".

يذكر أن مسابقة ICPC تُمثّل الحدث الأهم والأكبر سنويًا في مجال البرمجة، حيث تجمع أبرز المواهب على مستوى العالم للتنافس فيما بينهم، ويتنافس كل فريق مكون من ثلاثة طلاب لإظهار براعتهم في الخوارزميات خلال خمس ساعات.

علاوة على ذلك، تعكس استضافة مصر لهذه المسابقة المرموقة في نسختيها 46 و47 التزام الدولة برعاية وتمكين الشباب الموهوب، وتقديم الدعم اللازم لإطلاق قدراتهم الإبداعية والابتكارية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وسيتم إطلاق تحدي ICPC عبر الإنترنت، بدعم من شركة هواوي العالمية، ابتداءً من 6 مايو القادم، وهو ماراثون يستمر لمدة أسبوعين.