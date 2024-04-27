"بُكرة" تحقق نجاحاً في جولة تمويلية قبل التأسيس بقيمة 4.6 مليون دولار

أعلنت شركة "بُكرة"، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والمقرة في القاهرة، عن إغلاق ناجح لجولة تمويلية ما قبل التأسيس بقيمة 4.6 مليون دولار، بقيادة شركتي DisrupTech Ventures وSS Capital بالإضافة إلى مستثمرين آخرين.

تهدف "بُكرة" من وراء هذه الجولة التمويلية إلى تقديم منصة مبتكرة لإدارة الأموال تستهدف الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تقدم منتجات استثمارية وادخارية مدعومة بأصول عالية الجودة، وستُطلق التطبيق في الربع الثاني من عام 2024.

يتميز تطبيق "بُكرة" بسهولة الاستخدام والمبسطة للمستثمرين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، حيث يتيح لهم تحديد مستوى المخاطرة والمبالغ التي يرغبون في استثمارها وفقًا لأهدافهم المالية، مع إمكانية قياس العائد السنوي على الاستثمارات وتتبع الأهداف المالية بشكل دوري.

أوضح أيمن الصاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بُكرة": "رؤيتنا منذ اليوم الأول كانت تمكين المستثمرين من الاستفادة من العائد المميز للأدوات الاستثمارية المدعومة بأصول ذات جودة عالية، ونحن على ثقة بقدرتنا على إحداث تغيير جذري في الصناعة وتقديم منتجات استثمارية جديدة من نوعها".

من جانبه، أكد محمد عكاشة، المؤسس والشريك الإداري في صندوق DisrupTech Ventures، أن إطلاق “بُكرة” جاء في توقيت مثالي، حيث وصل الطلب على حلول الاستثمار البديلة إلى مستويات غير مسبوقة، ونحن ندعم بشدة مهمتهم في إحداث تغيير جذري في الصناعة".

من جانبها، أشارت شركة SS Capital إلى أنها متحمسة لدعم "بُكرة" في تحقيق رؤيتها وتطوير منتجات استثمارية مبتكرة ومتنوعة للأفراد والشركات، مما يسهم في رفع مستوى الوعي الاستثماري وتحقيق الشمول المالي في المنطقة.