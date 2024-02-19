محافظ الدقهلية: توزيع 447 ألف طن مواد غذائية على 181 ألف أسرة

قال أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن المرحلة الثانية من قافلة أبواب الخير لصندوق تحيا مصر والتي انطلقت بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الدقهلية لتوزيع المواد والسلع الغذائية تضم 36 ألف و320 كرتونة مواد غذائية بإجمالي 447 ألف طن لتوزيعهم علي 181 ألف أسرة من الأسر الأولي بالرعاية بمختلف مراكز وقرى المحافظة.
وأضاف مختار، في تصريحات صحفية، أن الدفعة الأولى اليوم تضم 6 آلاف و 400 كرتونة وزن الكرتونة الواحدة 12,5 كيلو وتحتوي علي عدد كبير من المواد والسلع الغذائية مثل ( الزيت - السكر - المكرونه وغيرها ) .اليوم الإثنين إطلاق
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية خلال تفقده للقافلة اليوم أمام ديوان عام محافظة الدقهلية بحضور ممثلي صندوق تحيا مصر ، ومنسق بيت الزكاة والصدقات المصري تحت إشراف شيخ الأزهر الشريف .
وقال المحافظ:"خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي دعمه المتواصل للأسر الأولي بالرعاية وتقديم الرعاية الكامل لهم من خلال صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وحرصه على وصول كافة المساعدات الى هذه الأسر في مختلف قرى مصر ".
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