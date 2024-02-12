محافظ الدقهلية يصدر 6 توجيهات عاجلة بشأن عقار شربين المنهار

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الإثنين الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإبراهيم صابر، رئيس مركز ومدينة شربين بسرعة التعامل الفوري مع تداعيات انهيار جزئي لأحد المنازل القديمة بمدينة شربين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حرصا علي أرواح المواطنين.

وتبين أن المنزل مكون من دور ارضي واول علوي تم سقوط سقف الدور الأول العلوي وكان خاليا تمامًا من السكان والدور الأرضي لم يحدث به أي انهيارات.



وقال محافظ الدقهلية، بأنه لم يتم وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات الخاصة والعامة وتم التعامل الفوري مع الحادث من قبل كافة الأجهزة المعنية بإخلاء المنزل من السكان.



ووجه المحافظ لرئيس مركز ومدينة شربين بفرض كردون أمني حول المنزل وفصل جميع المرافق عنه وإصدار قرار إزالة فورية له لوجود خطورة داهمة وإزالتها علي الفور ونقل مخلفات الهدم من الموقع.



كما وجه "محافظ الدقهلية " وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدة عاجلة للأسرة المتضررة من مؤسسة التكافل الاجتماعي وتوفير كافة السلع الغذائية واحتياجاتهم المعيشية وتقديم كافة أوجه الدعم لهم لحين توفير سكن دائم لهم.



ووجه " المحافظ " لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة كافة العقارات الآيلة للسقوط من قبل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وإصدار قرارات إزالة فوريه لها واخلائها من المواطنين.