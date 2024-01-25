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الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع طفل دهسا أسفل سيارة نقل بإحدى قرى شربين بالدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقى طفل مصرعه دهسا أسفل سيارة نقل بعزبة الحلبونى التابعة لمركز شربين فى محافظة الدقهلية وجرى نقل الجثمان المشرحة على ذمة تصرفات النيابة.
وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين من أهالى عزبة الحلبونى التابعة للمركز بمصرع طفل دهسا أسفل سيارة نقل.
وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع محمود ممدوح احمد 11 عاما وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى على ذمة تصرفات النيابة 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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