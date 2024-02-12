انهيار جزئي لمنزل فى الدقهلية وتدخل عاجل من الحماية المدنية

انهار جزء من منزل قديم بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، مكون من طابق أرضي وأول علوي وذلك بعد سقوط سقف الدور الأول العلوي دون خسائر فى الأرواح نظرا لكون المنزل خالي من السكان وانتقلت قوات الحماية المدنية وفرضت كردون بمحيط المنزل.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية،يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مامور مركز شرطة شربين بانهيار أجزاء من منزل قديم بنطاق المدينة.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين وقوات الحماية المدنية مصحوبة فرق الإنقاذ البري الى مكان الحادث وجرى فرض كردون أمني بمحيط المنزل،

وتبين ان المنزل من المنازل القديمة بمدينة شربين مكون من دور ارضي واول علوي وجرى سقوط سقف الدور الأول العلوي وكان خاليا تمامًا من السكان والدور الأرضي لم يحدث به أي انهيارات.



كما تبين ان الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات الخاصة والعامة وتم التعامل الفوري مع الحادث من قبل كافة الأجهزة المعنية بإخلاء المنازل المجاورة من السكان.

ووجه " المحافظ " لرئيس مركز ومدينة شربين بفرض كردون أمني حول المنزل وفصل جميع المرافق عنه وإصدار قرار إزالة فورية له لوجود خطورة داهمة وإزالتها علي الفور ونقل مخلفات الهدم من الموقع.

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