السكة الحديد تحذر المواطنين من ظاهرة رشق القطارات بالحجارة

ناشدت هيئة السكة الحديد المواطنين بخطورة ظاهرة إلقاء الحجارة على القطارات وتعرضها للتخريب مما يؤثر على سلامة الركاب وقائدئ القطارات وتعطيل مسيرها والتأكيد على توعية الأطفال بمخاطر هذه الظاهرة السلبية والتى تتسبب في تعريض حياه المواطنين للخطر وتخريب الممتلكات العامة بالسكك الحديدية وتوضيح مدى تأثيرها على عمليات التطوير التى تقوم بها وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر فى جميع القطاعات خاصة في ظل المبالغ الكبيرة التي خصصتها الدولة المصرية لإحداث هذه النقلة النوعية الكبيرة في قطاع السكك الحديدية .

وأكدت هيئة السكة الحديد كل هذه التلفيات التى تحدث لزجاج العربات يتم صيانتها من ميزانية السكة الحديد الأمر الذى يشكل عبئاً كبيراً على تلك الميزانية التى يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية للعربات والتطوير المستمر في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب .

جدير بالذكر أنه يتم تصوير مرتكبى مثل هذا السلوك السلبى وإحالة إلى النيابة العامة بتهمة تخريب أموال الشعب وتعريض حياة المواطنين للخطر ويتم تطبيق أقصى العقوبات على مرتكبى هذه السلوكيات.

