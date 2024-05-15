بالفيديو.. أستاذ تاريخ: لا نحتفل بالنكبة بل بصمود الشعب الفلسطيني في مواجهتها

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إننا لا نحتفل بالنكبة، بل بصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه النكبة من خلال إحياء ذكرها.

وأضاف "شقرة" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية " مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن التصور العربي عند الجيش الصهيوني الذي قابله في عام 1948 كان تصور خاطئ، لم يكن يدركوا أنهم سيقابلون قرابة 100 ألف فرد إسرائيلي مدرب منهم جينرالات حضروا الحرب العالمية الثانية، وحصلوا على خبرات عالية جداً في هذه الحرب العالمية.

وتابع: "لذلك الجيوش العربية التي دخلت الحرب لا يتجاوز عدد أفرادها 14 ألف فرد، حيث إنها دخلت بدون خطة، الوضع في العالم العربي في ذلك الوقت صعب، إذ كانت هناك دول واقعة في قبضة الاستعمار البريطاني، الغرب كان متأمر أيضا من أجل زرع هذا الكيان الصهيوني السرطاني في قلب فلسطين".

وأردف أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أن التاريخ حكم على حكومة نتنياهو بأنها حكومة مجرمة، تقوم بإبادة جماعية للشعب الفلسطيني.