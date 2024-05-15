تجديد حبس تشكيل عصابي في تزوير المحررات الرسمية بالسلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامهم بتزوير المحررات والكارنيهات وترويجها بمقابل مادى بالسلام.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى – له معلومات جنائية) بانتحال صفة موظف بإحدى الجهات "على خلاف الحقيقة "تم ضبطه"، وبحوزته (كارنيه يحمل اسمه وصورته منسوب صدوره لإحدى الجهات "مزور")، وبمواجهته أقر بتحصله عليه من (أحد الأشخاص) مقابل مبلغ مالى.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد الأخير وضبطه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول - له معلومات جنائية)، وعُثر بحوزته على (عدد من الكارنيهات "مزورة" تحمل اسمه وأسماء أشخاص آخرين منسوب صدورها لعدد من الجهات)، وبمواجهته أقر بقيامه بترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية وأضاف بتحصله عليها من خلال اصطناعها بإحدى المطابع بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وتم استهداف المطبعة المشار إليها وضبط (مالك المطبعة ، وآخر عامل بذات المطبعة - مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية)، وعُثر بداخلها على (جهاز كمبيوتر بفحصه تبين إحتوائه على نماذج من الكارنيهات "المزورة المضبوطة"، ماكينات طباعة وتغليف وتقطيع الكارنيهات) ، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بإصطناع الكارنيهات المزورة والمضبوطة بحوزة المتهمان، وترويجها على عملائهما مقابل مبلغ مالى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.