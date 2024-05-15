بالفيديو.. الصحة تقدم نصائح ذهبية للحجاج قبل سفرهم لأداء مناسك الحج

قدم الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، نصائح ذهبية للحجاج قبل السفر للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، قائلا: "من المهم جدًا على الحجاج وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مراجعة الطبيب المعالج لهم وذلك لضبط الجرعات الخاصة بالأدوية لهم وذلك لمراعاة المشقة التي يتحملها الحجاج خلال فترة الحج".

وقال "عبدالغفار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "TEN" اليوم الأربعاء، إنه يجب على الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة التأكد من وجود الأدوية بالجرعات الكافية لهم طوال فترة الحج مع مراعاة أي تغييرات نصح بها الطبيب المعالج سواء في مواعيد الجرعات أو عددها.

وتابع، أن النصائح الأساسية التي يجب على الحجاج الالتزام بها: تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل وتناول الأغذية الجيدة وارتداء الملابس التي تساعد على عدم حبس الحرارة والالتزام بأداب العطس والكحة وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة وسيئة التهوية للجفاظ على صحة الجميع.