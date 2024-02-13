محافظ الدقهلية: تدشين 21 معرضًا لـ"أهلا رمضان" لعرض السلع بأسعار مخفضة

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن المحافظة بصدد تنفيذ 21 معرض من معارض “أهلا رمضان” بالمدن والمراكز والأحياء علي مستوى المحافظة بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة.

وأضاف "مختار" أنه سيتم تنفيذ مبادرة "للنزول بأسعار اللحوم لمدة 15 يوم بمناسبة شهر رمضان من خلال جمعية مواطنين ضد الغلاء لتوفير اللحوم للمواطنين في شهر رمضان.

ووجه خلال العشر الأيام الأخيرة من رمضان إضافة مستلزمات العيد بجميع المعارض بنطاق المحافظة وإقامة معرض خاص "أهلا بالعيد" للغرفة التجارية بالمنصورة لتوفير متطلبات العيد للمواطنين.

وشدد المحافظ علي ضرورة تضافر الجهود من أجل تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عنهم مع قدوم شهر رمضان المبارك.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ جميع المعارض بنطاق المدن والمراكز وافتتاحها قبل قدوم يوم 20 فبراير لتوفير السلع للمواطنين.

ووجه الشكر وتقدير لجميع الاجهزة المشاركة في تنفيذ هذه المعارض وتجار الدقهلية علي تكاتفهم من أجل توفير كافة السلع والمنتجات بأسعار تنافسية من أجل مواطني الدقهلية وهذا ليس بجديد عليهم.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، مع المهندس أحمد رعب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالدقهلية والمحاسب دايره وكيل وزارة التموين والمحاسب أيمن موسي رئيس جهاز تنمية المشروعات ومحمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء ووائل جمعه، مسئول منافذ جمعية مواطنين ضد الغلاء ووفاء عثمان مدير جهاز شباب الخريجين والسيد عبد المولي مدير ادارة الأسواق بالديوان العام والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين وبمشاركة رؤساء المراكز والمدن والأحياء علي مستوي المحافظة.

واستهدف الاجتماع استعراض ومناقشة الاستعدادات اللازمة لاقامة وتنفيذ "معارض اهلا رمضان" بالمراكز والمدن علي مستوي محافظة الدقهلية لبيع السلع الغذائية والسلع الرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة تخفيفا للعبء عن المواطنين.