المؤبد لسائق توك توك هتك عرض طفل بالقوة فى الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة العاشرة، اليوم الثلاثاء بالسجن المؤبد لسائق توك تو مقيم قرية بدواى مركز المنصورة محافظة الدقهلية، وذلك بعد قيامه باستدراج طفل بواسطة "توك توك" والتعدي عليه جنسيا .

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى هاشم، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار محمد يسري، والمستشار هيثم سلامة سليمان، والمستشار شريف عماد عون، وسكرتارية طارق عبداللطيف ومحمد عبد الهادي في القضية رقم 11822 لسنة 2023 جنايات مركز المنصورة والمقيدة برقم 1618 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة

كان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم "محمود.ا.ع.س"، محبوسا، الى محكمة الجنايات المختصة لأنه بتاريخ 25/5/2023 بدائرة مركز المنصورة ، خطف بالتحايل المجني عليه الطفل "يوسف.خ.ج"،بأن استدرجه الى مكان قصي بعيدا عن أعين الرقباء مستغلا فى ذلك حداثة سنه وبه ارتكب الجريمة محل الاتهام الثاني هتك عرضه بالقوة بأن حسر عنه بنطاله وتعدى عليه جنسيا وفقا للنحو المبين بالتحقيقات.

وشهدت "أسماء.ر.ع"، 28 عاما، ربة منزل ومقيمة قرية بدواى مركز المنصورة، ان نجلها الطفل المجني عليه أنبأها بقيام المتهم باستدراجه عبر دراجته الآلية"توك توك"، الى مكان قصي عن أعين الرقباء وما ان ظفر به حتى حسر عنه بنطاله وتعدى عليه جنسيا وأعزى قصده هتك عرضه بالقوة.

وشهد المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس مباحث مركز شرطة المنصورة في تحقيقات النيابة، ذ، لن تحرياته السرية دلته على صحة ارتكاب المتهم الواقعة وعزى قصده هتك عرض الطفل المجني عليه كرها عنه.

وثبت بتقرير الطب الشرعي للطفل المجني عليه ان واقعة التعدي الجنسي حدثت فى وقت معاصر لتاريخ الواقعة المعطي على نحو مثل التصوير الوارد بالأوراق دون أن يتخلف عن هذا الفعل اثر اصابي موضعي ظاهر يدل عليه أو يشير إليه.