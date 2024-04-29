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الإثنين 29 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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تشغيل محطات الصرف الصحي بكفر الواصلين والكداية والصالحية بأطفيح خلال مايو المقبل

محطة الصرف الصحي
محطة الصرف الصحي بأطفيح
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أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن قرب انتهاء التجهيزات اللازمة بمحطة معالجة الصرف الصحي بكفر الواصلين ومحطات رفع الصرف الصحي بقري كفر الواصلين الرئيسية والفرعية والكداية الرئيسية والفرعية ومحطه معالجة الصرف الصحي بقرية الصالحية بمركز ومدينة اطفيح في اطار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لاهالينا بالقري. 
وأكد محافظ الجيزة، سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية داخل المحطات تمهيدا لدخولهم الخدمة الفعلية خلال شهر مايو المقبل لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير خدمة الصرف الصحي لتلك القري المحرومة داخل المركز .
وشدد علي متابعه الاعمال ونسب التنفيذ يوميا لحين بدء التشغيل التجريبي للمحطات ودخولها الخدمة .

بشائر الخير بمحافظة الجيزة تشغيل محطات الصرف الصحي فر الواصلين والكداية والصالحية باطفيح بكفر الواصلين والكداية والصالحية باطفيح