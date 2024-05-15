الأرصاد تحذر: موجة حارة تضرب البلاد بدءًا من الغد حتى الإثنين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر المتوقعة من اليوم الأربعاء 15 مايو، حتى الإثنين 20 مايو 2024، حيث يكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء كبداية لموجة حارة إلى شديدة الحرارة، اعتبارا من غدا الخميس 15 مايو حتى الإثنين 20 مايو 2024.

وأشارت الأرصاد إلى أنه يشهد اليوم الأربعاء، طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، ومائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وهناك اضطراب في حلقة الملاحة البحرية علي خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر وسرعة الرياح من 50_70كم/س وارتفاع الموج من 2.5 _4.5 م.

وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على السواحل الشمالية الشرقية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد، أنه يشهد الخميس 16 مايو، نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى من 30 إلى 36 درجة للعظمى والصغرى من 19 إلى 25 درجة.