رئيس "الخدمات والتنمية" بالإنجيلية: حل الدولتين السبيل الوحيد للصراع العربي الإسرائيلي

قال الدكتور القس جوهر عزمي رئيس مجلس الخدمات والتنمية بالكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر، إن الحل الوحيد للصراع العربي الإسرائيلي هو حل الدولتين كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو الحل الجذري والوحيد الذي ولا بُد أن تقتنع به كل الأطراف، سواء كانت الأطراف الإسرائيلية واليهودية، سواء إن كانت الدول العربية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي، لا بُد من الكل يعلم أن الحل الوحيد والجذري والنهائي للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين.

وأضاف “عزمي” خلال تصريحات خاصة لــ" البوابة نيوز"، أنه لا بُد من كل الأطراف تقتنع بأن دائرة العنف لا يوقفها العنف ولكن يوقفها السلام، وكذلك دائرة الكراهية لا توقف بالكراهية ولا بالقتال ولا بالحرب.

وتابع: “من هنا لا بُد أن كل الأطراف تنتقل من التفكير في أن طرف يتخلص من الطرف الآخر وأن هذا هو الحل، فكل طرف يجد أن الحل هو التخلص من الآخر وإزاحته من المشهد تمامًا وإبادته من علي الوجود، هذا غير حقيقي وغير واقعي ولن يحدث أبدًا، ولكن الحل هو في السلام وحل الدولتين، وهذا هو الحل العادل الذي ينهي هذا الصراع الذي استمر تقريبًا قرن من الزمن”.