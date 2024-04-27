أول تعليق من محمد عبد المنعم بعد الاحتفال المثير أمام مازيمبي

علق محمد عبدالمنعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاحتفال المثير للجدل، بعد هدفه في مرمى مازيمبي الكونغولي أمس بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

سجل محمد عبدالمنعم الهدف الأول للأهلي في شباك مازيمبي خلال المباراة التي حسمها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة وتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

احتفل محمد عبدالمنعم بسلوك اعتبره البعض غير لائق مما أثار موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلت صفحات السوشيال ميديا صورًا للاعب، على اعتبار أنه يحتفل بطريقة مسيئة.

ونشر عبدالمنعم ستوري عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام قال فيها: أولاااا الحمد لله على مكسب إمبارح. ويارب تكمل على خير. ونسعد أعظم جمهور في الكون.. ثانياااا الصورة إللي علق عليها أصحاب النوايا السيئة بعد الماتش».

وتابع: فسروها بشكل غلط انا تعرضت لكدمة قوية أسفل عضلات البطن. وشعرت إنه حصل "جلط للجلد" وفيه دم بينزف وبشكل تلقائي ونتيجة لشعوري بالألم تصرفت. لم أتوجه بتصرفي ده ناحية أي حد في الاستاد. وعلى فكرة الدكتور أحمد جاب الله شاهد على كل اللي أنا بقوله.

وأضاف: عملت اشاعة عليها بعد المباراة وكمان الكابتن خالد بيبو على علم بالأشعة اللي عملتها ياريت الناس تتقي ربنا. انا راجل متربي. وما ينفعش أعمل غلط بالشكل ده.