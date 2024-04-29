وصول وتصدير 112 ألف طن فوسفات وألومنيوم عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 7 سفن، وتم تداول 118000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 535 شاحنة و 135 سيارة وشملت حركة الواردات 34000 طن بضائع، 231 شاحنة و95 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 84000 طن بضائع، 304 شاحنة و40 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة UBC HALIFAX وعلى متنها 31 الف طن ألومنيوم قادمة من البرازيل، والسفينة بوسيدون اكسبريس ، بينما تغادر السفينة EAGLE علي متنها 32 الف طن فوسفات تصدير الي الهند والعبارة الرياض ، ، فيما غادر الميناء بالأمس السفينة ZHONG SHAN MEN علي متنها 49 الف طن فوسفات تصدير الي الصين والسفينتين الحرية2 وامل ، كما تم تداول 1700 طن بضائع و255 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، سينا وآور .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2180 راكبا بموانيها.

