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الإثنين 19 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

الأمن يبحث عن سيدة ألقت رضيعًا أمام باب منزل في الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تكثف مباحث مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية من جهودها للتوصل إلى سيدة ظهرت بمقطع فيديو أثناء قيامها بإلقاء طفل رضيع «حديث الولادة» أمام باب منزل بقرية درين التابعة للمركز بعدما عثر عليه  مسن ملقى، ويرتدي ملابس أطفال والحبل السري مربوط.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد الدسوقي، مأمور مركز شرطة نبروه، من "جلال.م.ع.ح"، 60 عامًا، بالمعاش، ومقيم قرية درين دائرة المركز بعثوره على طفل لقيط حديث الولادة ملقى بجوار باب منزله بمحل إقامته.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه، بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، وبالفحص تبين أن الطفل "ذكر" حديث الولادة عمره 8 أيام تقريبا والحبل السري مربوط، ويرتدي ملابس أطفال والحالة الصحية جيدة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية .

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي أمرت بإيداع الطفل بحضانة مستشفى نبروه المركزي تحت الملاحظة وتقديم الرعاية اللازمة له وتكليف ضباط مباحث مركز شرطة نبروه بالتوصل لأهلية الطفل.

وكلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه لكشف تفاصيل الواقعة والوصول لأهلية الطفل.

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سباك يعثر على طفل لقيط مُلقى بأحد الشوارع في الدقهلية

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