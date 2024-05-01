وزير الرياضة يتابع آخر تطورات الاعتماد الدولي لمعمل مكافحة المنشطات

اجتمع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع مسئولى المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، ومسئولى المعمل المصرى للكشف عن المنشطات لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالاعتماد النهائي للمعمل المصري.



أكد وزير الشباب والرياضة على الاهتمام الكبير بالاعتماد الدولى للمعمل المصرى لمكافحة المنشطات وتوفير كافة متطلبات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى ضوء التعاون المثمر مع الوكالة والتى تشيد بجهود مصر على مستوى مكافحة المنشطات رياضيًا.



كما أثني وزير الرياضة بالتوسع علي الحملات التثقيفية والتوعوية التي تقوم بها المنظمة لجميع الاتحادات الرياضية للتوعية بمخاطر المنشطات، وأساليب التغذية السليمة تفاديًا للوقوع فى مخاطر المنشطات، مشيدًا بدور المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات على مستوى الانجازات الملموسة التى حققتها فى هذا الملف.



من جانبه، أشاد الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، بجهود وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي في تذليل كافة العقبات والإجراءات اللازمة من أجل اعتماد الدولي للمنشطات للمعمل المصري.



حضر الاجتماع الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، واللواء طبيب خالد شكري مدير إدارة الخدمات الطبية، والعميد محمد بدوى مدير المعمل المصرى للكشف عن المنشطات، إيمان جمعه المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.



