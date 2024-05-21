مجلس التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس يتابع سير العملية الامتحانية

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن اليوم الثلاثاء الموافق 21 مايو هو أخر أيام امتحانات متطلبات الجامعة، حيث يؤدي 2647 طالب وطالبة الامتحانات بمقرر اللغة الإنجليزية، مُضيفاً أن امتحانات متطلب الجامعة بدأت السبت الماضي الموافق 18 مايو حيث أدى 10336 طالب وطالبة امتحان مقرر الحاسب الآلي، و4421 مقرر علم الجودة، و 10661 مقرر القضايا المجتمعية.

وفي ذاك السياق- عقد مجلس شئون التعليم والطلاب بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ومديري عموم القطاع.

وفي بداية الجلسة - قدم الدكتور محمد عبد النعيم الشكر لوكلاء الكليات على حسن إدارة العملية الإمتحانية داخل الكليات سواء لامتحانات متطلب الجامعة أو الامتحانات العملية، مُشيراً إلى أن ماراثون الامتحانات النظرية سيبدأ السبت القادم 25 مايو، مشددا على ضرورة التأكد من تنفيذ كافة إجراءات حسن سير العملية الامتحانية.

وأوضح أن الضوابط والإجراءات الخاصة بالطلاب هي:

حظر دخول الطلاب لجنة الامتحان بالهواتف المحمولة والساعات الذكية والسماعات الذكية حتى ولو كان مغلقاً نظراً لكونه أداة للغش، مع عدم السماح للطلاب بدخول لجنة الامتحان بأية مذكرات أو مراجع أو أوراق تخص مادة الامتحان أو لا تخصها، إلى جانب التزام الطلاب بمقاعدهم المثبت عليها أرقام جلوسهم وغير مسموح بتبديلها إلا بموافقة رئيس اللجنة.

و نبه الدكتور محمد عبد النعيم على ضرورة إظهار الطلاب تحقيق الشخصية (بطاقة التعريف الجامعية أو بطاقة الرقم القومي) عند دخولهم لجنة الامتحان، لافتا إلى أنه يتم حرمان الطالب من دخول اللجنة في حالة عدم التأكد من شخصيته، مؤكداً على ضرورةتوقيع الطلاب في كشوف الحضور لكل امتحان - في حالة عدم التوقيع يعتبر الطالب غائبا في الامتحان.

وأشار إلى أهمية تواجد الطلاب قبل بدء الامتحان بساعة كاملة في اليوم الأول للامتحانات وبنصف ساعة في باقي الأيام، مع حظر دخول اللجنة قبل بدء الامتحان بنصف ساعة في حالة عدم وجود أحد المراقبين.

وألمح الدكتور محمد عبد النعيم إلى التشديد على الطلاب بإتباع تعليمات رئيس اللجنة والقواعد العامة لضوابط وحسن سير الامتحانات اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، مؤكدًا على أهمية توفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.

وأفاد " عبد النعيم" أن نظام الامتحانات يأتي بنظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الإمتحانية والتي تتمثل في شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، وتوزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار، وإعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على نظام الأسئلة الموضوعية في الامتحانات التي تقيس فهم الطالب وليس حفظه، والالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية في حل أي مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.

وفي نهاية المجلس - قال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تسير بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات أو شكاوى نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها إدارة الجامعة، والالتزام الكامل بالتعليمات، وفي إطار ملاءمة قياس المخرجات وطبيعة الأسئلة وعدد الطلاب، متمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب، كما حرص سيادته على تقديم التهنئة للدكتور محمود المتولي لتولية منصب وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية لشئون التعليم والطلاب متمنياً له التوفيق والسداد.