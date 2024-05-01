الفرق بين الاكتئاب العادي والعصبي وكيف يمكن تميزه؟

الاكتئاب واحد من أخطر الأمراض النفسية على الإطلاق فهو ليست حالة حزن عميقة قد يتخطاها الشخص نتيجة اختفاء السبب المحزن أو لمجرد الخروج والتواجد مع الاصدقاء أو بحدوث حدث سعيد، الاكتئاب مرض يصيب الدماغ يؤثر على حالة الشخص النفسية والمزاجية وقرارته وكل حياته، يحتاج الاكتئاب تدخل طبي لأن إهماله قد يدور الوضع لأفكار انتحارية ومشاكل كبيرة لا يمكن السيطرة عليها، ومن ضمن مخاطر الاكتئاب أن له أنواع ومنها الاكتئاب العصبي الذي يختلف عن العادي.



-تأثير الاكتئاب:

يمكن أن يصيب الرجال والنساء.

يصيب الأطفال والكبار.

حالة عميقة من الحزن والألم النفسي وفقدان الشغف.

ربما يصل الامر الى افكار انتحارية.

اضطراب مزاجي يسبب الغضب والعصبية وهذا ما يحدث مع الاكتئاب العصبي الذي يختلف عن الاكتئاب العادي.

بكاء شديد غير مبرر

شعور باليأس وانعدام الأمل في تحسن الامور

الشعور بأن كل شيء يسير نحو السوء وأن كل شيء مظلم ولن يحدث شيء إيجابي

حزن دائم ومزاج سيء لا ينتهي.



-الفرق بين الاكتئاب الحقيقي والحزن:

الاكتئاب الحقيقي يفقد الشخص الاهتمام والمتعة

الاكتئاب يسبب الشعور العميق والدائم بالحزن والتعاسة.

الحزن الطبيعي يكون مصاحب بشعور ورغبة في تغير المشهد وتحسين الامور على عكس الاكتئاب.

فقدان الاهتمام والمتعة من سمات الاكتئاب ويؤثر على جميع نواحي الحياة ويفقد الشخص متع الحياة.

الاكتئاب يصاحبه تعب شديد ونقص الطاقة وعدم انتظام النوم والشهية.

عدم القدرة على ممارسة أي من المهام اليومية والطبيعة بسبب الاكتئاب.

اضطرابات التركيز وضعف الذاكرة.

كثرة التفكير والقلق والتوتر والتعب الفكري.

التقليل من قيمة الذات وفقدان الثقة بالنفس من علامات الاكتئاب.

ومن علامات الاكتئاب شعور الشخص أنه غير كافي للحد أو لشيء ولا يصلح لشيء أو لشخص.

الشعور بالفشل باستمرار بسبب الاكتئاب.

الشعور بالهجر وعدم الجدوى والوحدة والشعور بالوحدة والميل للانعزال نتيجة للاكتئاب.

تحليل الأحداث في حياة الشخص من وجهة نظر سلبية ومتشائمة.

الميل بتناول الحلويات بشراهة من اسباب الاكتئاب ويسبب زيادة الوزن.

ألم المفاصل والصداع ومشاكل الجهاز الهضمي ضمن أعراض الإصابة بالاكتئاب.