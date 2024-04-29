"لا للهجرة غير الشرعية.. وجهود الدولة في مواجهتها" ندوة للعمل بالشرقية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية، ندوة للتوعية بعنوان "لا للهجرة غير الشرعية"، بمقر الشركة المصرية الألمانية للمنتجات العضوية بالحسينية، وذلك بمشاركة العاملين بمزارع الشركة، وطلاب مدرسة عامر الزراعية الملحقة بالشركة.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة العمل واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وتحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، وتضمنت فعالياتها شرح لبنود اتفاقية العمل الجبري رقم 29 لسنة 1930 ، واتفاقية إلغاء العمل الجبري رقم 105 لسنة 1957، واتفاقية الحد الأدنى للسن رقم 138 لسنة 1973 ، اتفاقية أسوأ أشكال عمل الطفل رقم 182 لسنة 1973، واستعراض للقرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021، وكذلك تناول الإطار القانوني الدولي من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، وذلك فى إطار جهود المديرية فى مكافحة آثار تلك الظاهرة على الأفراد والمجتمعات، وكذلك التعريف بدور المديرية فى مواجهة تلك الظاهرة من خلال الخدمات التي تقدمها لأبناء المحافظة والمقيمين فيها.

وأوضح أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية، أن تلك الندوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاته، فى الاهتمام بالشباب من الجنسين وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها لهم المديريات بالمحافظات، وكذلك ما تقوم به الدولة المصرية من اجمل دعمهم والاستفادة من قدراتهم فى المشاركة فى عمليات التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف مدير المديرية، أن الندوة تناولت أيضاً الإطار القانوني الوطني، من قانون رقم 82 لسنة 2017 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2022 ، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، والتعرف على اللجنة الوطنية التنسيقية، والكشف المبكر والمؤشرات لضحايا الإتجار بالبشر ، بحضور محمد مشالي مدير منطقة عمل فاقوس ، والمهندس هاني الشاذلي مدير الشركة المصرية الألمانية للمنتجات العضوية بالصالحية الجديدة ، وثروت حلمي مدير مكتب عمل الحسينية ، وصفوت السيد مفتش عمل بمكتب عمل الحسينية.

وأشار مدير المديرية إلى أن الفعاليات تضمنت كلمة ألقاها محمد علي مفتش أول بمكتب عمل الحسينية تناول فيها المنظور الديني لأهمية العمل وتعمير الأرض، وعقوبة تعريض النفس للمخاطر، ومخاطر الهجرة الشرعية، وكلمة ترحيب للمهندس هاني الشاذلي مدير الشركة رحب فيها بالسادة الحضور كما أثنى على الدور البارز لوزارة العمل لتواجدها الدائم بين العمال ، وكلمة لمدير المديرية والتي أثنى فيها على دور وزارة العمل بتوجيهات وزير العمل لتبني عدد من المبادرات البناءة لنشر الوعي في كافة المجالات التي تخص العمل والعمال، كما استعرض لبعض الآثار السلبية ومخاطر الهجرة الغير شرعية ودور الدولة للقضاء على هذه الظاهرة ، والخدمات التي تقدمها مديريات العمل بكافة أرجاء الجمهورية على سبيل المثال لا الحصر (التدريب المهني ، ودمج المرأة وذوي الهمم في سوق العمل ، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص )، كما حاضر فى الندوة اسلام الجندي مفتش العمل بمنطقة عمل فاقوس، والمهندسة إيمان كمال مهندس السلامة بمديرية العمل، كما جرى فتح باب الحوار مع الحضور وتلقي الاستفسارات والرد عليها.

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