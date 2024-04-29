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الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. برشلونة يستضيف فالنسيا وفاركو فى ضيفة سيراميكا

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الأثنين الموافق 29 من ابريل، في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية، والتى جاءت كالتالى: 
- الدورى الإسبانى:
10:00 برشلونة × فالنسيا

- الدورى الإيطالى:
9:45 جنوى × كالياري

-الدورى المصرى الممتاز:
07:00 سيراميكا كليوباترا × فاركو

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