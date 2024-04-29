تشاهدون اليوم.. برشلونة يستضيف فالنسيا وفاركو فى ضيفة سيراميكا

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الأثنين الموافق 29 من ابريل، في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية، والتى جاءت كالتالى:

- الدورى الإسبانى:

10:00 برشلونة × فالنسيا



- الدورى الإيطالى:

9:45 جنوى × كالياري



-الدورى المصرى الممتاز:

07:00 سيراميكا كليوباترا × فاركو