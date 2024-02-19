«مسافرون» تطالب بإجراءات لدعم السياحة البيئية والصحراوية

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية “مسافرون” للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري السياحة بمرسى علم وجنوب سيناء، إن مصر تمتلك ما يزيد عن 45 محمية تضم طيورا نادرة ومهاجرة، علاوة على مراكز علاجية عالمية، مما يؤهلها لجذب حركة السياحة البيئية والاستشفائية أيضا، داعيا لاستثمار السياحة الصحراوية بشكل أفضل خاصة بعد تراجعها في الفترة الأخيرة بسبب وقف التصاريح والموافقات على الإقامة والتنقل داخل الصحراء.

ودعا د. عاطف عبد اللطيف في بيان له اليوم، إلى ضرورة التوسع في إنشاء فنادق صديقة للبيئة وفنادق وخيام بيئية لانه للاسف لا يوجد لدينا سوي فندق بيئي واحد مرخص وهو في مدينة سيوة ونحتاج الى التوسع في إنشاء مثل هذه الفنادق وتيسير منح الموافقات والتصاريح الخاصة بإنشائها طبقا للاشتراطات البيئية وكذلك عودة منح شركات السياحة التي لديها أفواج سياحية ترغب في هذه السياحة للتصاريح والموافقات لدخول الصحراء ويمكن وضع الفوج السياحي أجهزة تربطهم ببعض وتجعل متابعتهم دقيقة من خلال “gbs” عبر الستالايت .

وأشار إلى أهمية تسويق عدد من المناطق المؤهلة لنمو هذه النوعية من السياحة البيئية والصحراوية بشكل سريع مثل سيناء ومرسى مطروح والعلمين والوادي الجديد والواحات وسانت كاترين على أنها تتميز بسياحة بيئية واستشفائية .

وناشد عبد اللطيف بإعادة النظر في استثمار المحميات الطبيعية المنتشرة في مصر مثل محمية وادي الجمال وسانت كاترين ومحمية وادي الحيتان وعيون موسى وحمام فرعون وغيرها في جذب السياحة خاصة أن مثل هذه المحميات لا يوجد لها مثيل بالعالم وهي عنصر جذب مهم للسياحة وتنشيطها وتحقيق دخل هائل منها اذا أحسن استغلال هذه المحميات الطبيعية مع الاحتفاظ بطابعها البيئي والطبيعي وعدم الإخلال به.

و أكد أن هذه النوعية من السياحة تستهدف الفئات العمرية المتوسطة وتحتاج الى امكانيات بسيطة وهي التخييم داخل الخيام او الفنادق البيئية ومنحها التصاريح والموافقات للتجول داخل الصحراء ورغم ذلك يتميز هذا السائح بأنه عالي الانفاق جدا وقد تكلفه ثمن الليلة الواحدة داخل المناطق الصحراوية قرابة 500 دولار .

ودعا عبد الطيف الى ضرورة وضع خريطة سياحية موضح عليها الاماكن التي تصلح للسياحة البيئية و المميزات المتاحة بها و الترويج لها في جميع البورصات السياحية العالمية و ضمن الحملات الترويجية للمعالم السياحية المصرية.